Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz hat am Montag den Leiter der Staatlichen Berufsschule Lichtenfels , Oberstudiendirektor Hans-Jürgen Lichy, mit den besten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt in den Ruhestand verabschiedet. "Hans-Jürgen Lichy hat sich in seinen über zehn Jahren als Schulleiter den Aufgaben offensiv, engagiert und kompetent gestellt und seine Schule im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung sehr gut vorangebracht", sagte Piwernetz. Lichy sei es gelungen, der Schule ein ausgeprägtes fachliches Profil zu verleihen. Weitsichtig seien neue Berufe wie Kaufmann/-frau im E-Commerce eingerichtet und dafür maßgeblich Beschulungskonzepte entwickelt worden. Der Spagat zwischen Unterrichtsentwicklung und Qualitätsmanagement sei unter Lichys Leitung hervorragend bewältigt worden.

Der aus Dörfles bei Coburg stammende Lichy absolvierte nach dem Studium der Elektrotechnik und dem Lehramt für berufliche Schulen an der TU München den Vorbereitungsdienst an Berufsschulen in Fürth und München. Mit dem zweiten Staatsexamen wechselte er an die Staatliche Berufsschule in Lichtenfels . Regierungspräsidentin Piwernetz überreichte ihm nun die Ruhestandsurkunde. red