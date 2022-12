Filmmusiken und Melodien aus dem „König der Löwen“, aber auch weihnachtliche Ohrwürmer und traditionelle Weihnachtslieder bestimmen das Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Eltmann am Samstag, 10. Dezember, in der Stadthalle. Den Auftakt macht das Jugendorchester unter der Leitung von Katrin Alka und auch die Bläserklasse zeigt ihr Können. Danach präsentiert sich die Stadtkapelle unter der Leitung von Dirigent Dimitry Braudo und die Zuhörer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das auf die bevorstehenden Festtage einstimmen soll. Bei „The Lion King“ hört man bekannte Melodien von Elton John , und die Musik „How to rain your dragon“ aus dem erfolgreichen Film „Drachenzähmen leicht gemacht“ stellt einen besonderen Genuss für das Blasorchester dar. Dann wird es weihnachtlich mit „ Es ist ein Ros entsprungen “, „A million dreams“, „Weihnachten in den Bergen“ und „White Christmas“.

Das Weihnachtskonzert beginnt um 19.30 Uhr und der Einlass in die Stadthalle ist ab 19 Uhr bei freiem Eintritt. gg