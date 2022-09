„Endlich mal richtig Platz zum Spielen“, freute sich ein Junge und trieb einen meterhohen Erdball quer über den Schlossplatz von Eyrichshof . Wenige Meter wetteiferten Mutter und Tochter darum, wer die geschickteste Hand beim Herausziehen der Klötzchen hat, ehe der Jenga-Turm in sich zusammenstürzen würde. Und während seine Enkel eine Kugelbahn über zehn oder mehr Meter zusammenstellten, freute sich ei Senior: „Das sind Spiele, die wir früher auch schon kannten“.

Am Sonntagmittag fand auf Schloss Eyrichshof bei Ebern ein großes Kinderspiel-Fest statt. Anliegen war es, den Kindern den Klimaschutz spielerisch näherzubringen. Schirmherr war Thorsten Glauber , Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz.

Veranstalter waren die Firma Main Connect, die sich im Landkreis Haßberge durch Spieleangebote bei diversen Veranstaltungen einen Namen gemacht hat, und der Verein Spielmobile.de. Dieser bundesweite Zusammenschluss von Fachleuten wurde vor 20 Jahren gegründet, um das das Spiel als eigenständiges Phänomen zu fördern. Wichtige Verbandsthemen sind aber auch das Recht auf Spiel, das Spielen im öffentlichen Raum und die Bildungswirksamkeit von Spiel. Diese „Bundesarbeitsgemeinschaft der mobilen spielkulturellen Projekte“ betreut die Initiative Projekt „Klimamobil“, bei der sich Kinder spielerisch Klimawissen aneignen können. Der Verein vernetzt Organisationen und Informationen und fördert so die Spielmobilarbeit und baut Kooperationen auf nationaler und internationaler Ebene auf. Die ersten beiden Klimamobile – ein Lastenfahrrad und ein Klimaanhänger – wurden auf dem „Großen Kinder-Spiel-Fest“ auf Schloss Eyrichshof eingeweiht.

Bernd Bullnheimer, Unternehmensberater, Coach, ist seit fünf Jahren Geschäftsführer der Main Connect GmbH hatte mit dem Spiel-Mobilverein Fachleute aus der gesamten Republik in Ebern versammelt. Am Samstag fand eine Fortbildungsveranstaltung in Ebern statt, in der neue Materialien und Möglichkeiten ausführlich vorgestellt wurden.

Kniffelige Klimafragen

Doch es sollte nicht bei der Theorie bleiben. Tags darauf kamen dann Familien aus Ebern und Umgebung in den Genuss einer Vielfalt von attraktiven Spielangeboten auf dem Gelände von Schloss Eyrichshof beim „Klimaspiel-Fest“.

Zusammen mit anderen Spielmobilen aus der Region ging es darum, den Klimawandel und seine Folgen „niedrigschwellig und spielerisch in die breite Öffentlichkeit zu tragen“. Ein Klimaquiz und weitere Aktivitäten ließen die Kinder ganz nebenher zu „Klimaheldinnen und -helden“ werden. An einem Energierad konnten Kinder testen, wieviel Leistung für Musik hören, herkömmliche Glühlampe oder Energiesparlampe benötigt wird. Ein Wasserkocher mit 150 Watt war das Highlight, dafür musste man schon erheblich in die Pedale treten. Für einen Klimadetektivausweis konnten sich die Kinder mit verschiedenen Gegenständen lustig verkleiden, welche dann mittels Fotodrucker ausgedruckt werden konnten.

„Escape Room Klimawandel“ war ein Spiel, dass mit verschiedenen Rätseln versehen war. Mit jeder richtig beantworteten Frage konnten die Kinder eine Maßnahme ergreifen, um im Schaukasten die Wassertiere vor dem Verlust ihres Lebensraumes Wasser zu retten. Ein kniffliges Spiel, bei dem es natürlich auch um die Schnelligkeit und um verantwortliches Handeln für den Erhalt des Lebensraumes der Tiere ging. Die Spielangebote wurden pädagogisch betreut, so dass für die Kinder Spielspaß und Lernen zu einer kurzweiligen Einheit verschmolzen.

Neben all den Klimaangeboten luden auch einfache Holz- und Brettspiele Kinder sowie Erwachsene zum Spielen ein. Ein tolles Angebot, zumal der Spaß keinen Eintritt kostete.