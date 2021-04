In der Sandgasse kam es am Mittwoch um 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall . Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot rückwärts die Sandgasse in Richtung Ringstraße entlang. Dabei erfasste er einen 57-jährigen Fußgänger , der zu diesem Zeitpunkt mit einem Handwagen mit Zeitungen die Sandgasse überquerte. Der Rettungswagen brachte den 57-Jährigen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Haßfurt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 200 Euro.