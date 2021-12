Homeoffice ist wieder mal in aller Munde. Aber was ist, wenn dann ausgerechnet der PC nicht mehr so geht, wie er soll? Ein Computer-Virus? „Meistens liegt’s nur an aaner Kleinigkeit. Da is’ gut, wenn mer aan guten Fachmann zur Hand hat“, meint unser Cartoonist Klaus Strobel und wünscht allen Leserinnen und Lesern eine virusfreie Zeit. Grafik: Klaus Strobel