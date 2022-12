Auf einer Fläche von 16 Hektar will die Gesellschaft zur Umsetzung erneuerbarer Technologieprojekte im Landkreis Haßberge südlich der B 303 bei Humprechtshausen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Den Antrag auf Einleitung einer Bauleitplanung genehmigte der Gemeinderat Riedbach in seiner Sitzung am Donnerstag mit zwei Gegenstimmen. Die Verfahrensdauer für eine Bauleitplanung dauere bis zu eineinhalb Jahre, sagte VG-Leiter Andreas Dellert.

Bürgermeister Bernd Fischer erklärte, die Errichtung einer Solaranlage auf landwirtschaftlichen Flächen sei nur mit einer Bonität unterhalb einer Ackerzahl von 45 erlaubt. Zwar sei der untere Bereich des Areals mit einer Ackerzahl von 50 bewertet. Dieser verschlechtere sich aber zur Bundesstraße hin. In diesem Fall werde ein mittlerer Wert berechnet.

Einen weiteren Antrag für eine Bauleitplanung für eine Freiflächen-PV-Anlage in Kreuzthal lehnte das Gremium geschlossen ab. Hauptgrund ist die Nähe zum Wohngebiet. Es ist nur 140 Meter entfernt. Zudem wäre die Anlage deutlich vom Ortsrand einsehbar, hießen die Argumente im Gemeinderat.