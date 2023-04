Unter den festlichen Klängen des Posaunenchores Altenstein (Leitung Andreas Binger) zog am Palmsonntag Pfarrer Stefan Köttig mit zwei jungen Christen zum Konfirmationsgottesdienst in die Kirche ein. Lektor Volker Sauerteig begrüßte die Festgemeinde im Namen des Kirchenvorstandes. Der Chor „Voices of Light“ unter der Leitung von Christine Kettler-Pohl bereicherte den Gottesdienst unter anderem mit dem Lied: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. Das ist der Text der Jahreslosung 2023, auf den sich auch die Predigt von Pfarrer Köttig bezog. Köttig segnete die Konfirmanden und wünschte ihnen, dass sie künftig ihren Platz in der Gemeinde finden und ihren weiteren Weg auf Gott ausrichten mögen. Zusammen mit der Gemeinde wurde das heilige Abendmahl gefeiert.

Roland Holzheid