Der Bauausschuss des Marktgemeinderates Burgpreppach lädt am Donnerstag, 10. März, die Mitglieder des Bauausschusses, alle Gemeinderatsmitglieder und Ortssprecher zu Ortsbesichtigungen ein.Treffpunkt der Teilnehmer ist um 16 Uhr am Bauhofgelände in Burgpreppach . red