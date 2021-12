Das 1000-Bäume-Projekt von Leader geht weiter. Pflanzaktionen fanden in Gädheim und Breitbrunn statt. An der Grundschule Gädheim wurde das im letzten Jahr gestartete Pflanzprojekt im Umfeld der Schule weitergeführt. Beteiligt waren die Grundschüler der beiden 1. Klassen und der 3. Klasse. Die Kinder brachten bei Sonnenschein 150 Bäume und 70 Sträucher klimaresistenter Gehölzarten in die Erde. Dies waren Baumarten wie Speierling, Elsbeere, Wal- und Schwarznuss oder Maulbeere. Sträucher wir Kornelkirsche, Schlehe und Weißdorn und verschiedene Rosenarten ergänzten das Sortiment.

Eine weitere Pflanzaktion fand in Breitbrunn statt. In der Nähe des örtlichen Bauhofes wurde eine Hangfläche mit den Kindergartenkindern und Betreuern des Kindergartens St. Johannes bepflanzt. Bauhof und Bürgermeisterin Ruth Frank unterstützten tatkräftig das körperlich anstrengende Graben und Pflanzen. So wurden am Vormittag über 120 Bäume und 80 Sträucher gesetzt.

Alle Gehölze haben die besondere Eigenschaft, auch längere Trockenphasen und starke Sonneneinstrahlung zu verkraften und in ihrer Vitalität nicht nachzulassen. Dies ist zumindest die Hoffnung der Kreisfachberater am Landratsamt Haßberge. red