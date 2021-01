Ein Unbekannter hat in Ebern Autokennzeichen von einem Auto abmontiert und mitgenommen. Der Wagen stand in der Nacht zum Donnerstag auf dem Edeka-Parkplatz in der Bahnhofstraße. Als der Besitzer am Donnerstag gegen 6 Uhr morgens zu seinem Fahrzeug kam, sah er, dass die Kennzeichenhalterungen beschädigt waren und beide Schilder entwendet worden waren. Eine Absuche im näheren Umfeld verlief negativ. Es wurde Anzeige wegen Diebstahl und Sachbeschädigung erstattet. Hinweise zum Tathergang oder Täter erbittet die Polizei Ebern unter Telefon 09531/9240.