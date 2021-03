Ein grauer BMW , der in der Herrleinstraße in Augsfeld stand, wurde an der gesamten Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 2000 Euro. Zu der Tat, die am Donnerstag oder Freitag, 11. oder 12. März, begangen wurde, bittet die Haßfurter Polizei um Hinweise, Telefon 09521/9270.