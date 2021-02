Um Zeugenhinweise bittet die Haßfurter Polizei , um eine Unfallflucht in Knetzgau klären zu können. In der Zeit von Samstag, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, ist in der Pfarrer-Keßler-Straße ein Metallzaun beschädigt worden. Beim Wenden war ein Auto, vermutlich mit einer Anhängerkupplung, am Zaun hängengeblieben und verbog den Zaun. Der Autofahrer flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haßfurt unter Telefon 09521/9270 entgegen.