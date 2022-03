In Eltmann findet am Sonntag die Auszählung der Pfarrgemeinderatswahl statt. Alle Wahlberechtigten erhalten Briefwahlunterlagen. An den folgenden Orten steht ab sofort eine graue Wahlurne: Lebensmittel Gutbrod, Getränke Wiesneth, Metzgerei Hornung (Steinertsplatz), Backhäusla-Bäckerei Oppel, in der Pfarrkirche während der Anwesenheit der Mesnerin vor und nach den Gottesdiensten sowie der Briefkasten am Pfarramt in Eltmann . Die Auszählung beginnt am 20. März um 15 Uhr. Bis dahin können alle Wahlberechtigten (älter als 14 Jahre) ihren Wahlbrief noch in den Briefkasten des Pfarramtes werfen. Wer noch keine Wahlunterlagen erhalten hat, möge sich bitte an das Pfarramt (Rufnummer 09522/708940) wenden. red