Die Stadt Ebern hat angesichts der heftigen Schneefälle festgelegt, dass am Montag alle Straßen der Kategorie 1 im Räum- und Streuplan (Hauptverkehrswege, Busstrecken) geräumt wurden. Am Dienstag werden weitere relevante Straßen der Kategorie 2 (Nebenstraßen) vom Schnee befreit. Die Mitarbeiter des Bauhofs waren Sonntagabend und die gesamte Nacht in zwei Teams im Einsatz. Die Stadt versichert: Die Mitarbeiter im Winterdienst tun ihr Möglichstes, des Schnees Herr zu werden. ft