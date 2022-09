Zunächst stand er noch eifrig am Grill beim alljährlichen Sommerfest der Freien Wähler (FWE) am Mittwochabend im Garten des Café Wagner, dann ließ er eine Bombe platzen: Philipp Arnold verkündete den Parteifreunden, dass er kurz zuvor in einer Mail an den amtierenden Bürgermeister Harald Pascher um Entbindung von seinem Stadtratsmandat gebeten habe. Und dies nach reiflicher Überlegung, wie der Jesserndorfer versicherte. Wie es in einer FWE-Pressemitteilung heißt, begründet Arnold seinen Schritt damit, dass er seit Corona als Leiter der Mittelschule immer mehr mit organisatorischen Aufgaben befasst sei und der angelaufene Umbau der Schule ihn auch noch auf Jahre fordern werde. „Daher ist mir nicht mehr möglich, mich auf Sitzungen entsprechend vor- und einzuarbeiten, wie es die Wähler von mir erwarten und es auch meinem Selbstverständnis entspricht. Ich muss eine Veränderung herbeiführen."

Arnold wie auch FWE-Vorsitzender Thomas Limpert betonten, dass das es keine politischen oder persönlichen Gründe für diese Schritt gebe. Arnold bleibe den Freien Wählern in führender Position verbunden. Als Listennachrücker steht Ingo Heinemann aus Unterpreppach bereit.

FWE-Vorsitzender Limpert dankte dem ausscheidenden Kollegen für die engagierte und konstruktive Mitarbeit in Stadtrat und Fraktion über Jahre hinweg. In den Reihen der Mitglieder bedauerte man das Ausscheiden, weil „einer der fähigsten Köpfe im Stadtrat nun fehlen wird“, wie es ein Mitglied formulierte. red