Eine Anzeige wegen Unterschlagung , die ein 65-jähriger Rentner am 13. August vergangenen Jahres bei der Polizeistation in Haßfurt machte, ging für ihn nach hinten los. Er erhielt einen Strafbefehl wegen falscher Verdächtigung, gegen den er Einspruch einlegte. Daher musste er sich am Amtsgericht verantworten.

Der Angeklagte hatte einer Bekannten ein Auto zum Kaufpreis von 200 Euro gekauft. Da sie ihm den Kaufpreis trotz mehrmaliger Aufforderung nicht zurückzahlte, erstattete er Anzeige. Doch die Beschuldigte wiegelte ab. Von einer Zahlung über 200 Euro sei nie die Rede gewesen, sagte sie der Polizei . Sie habe im Gegenzug Fotos machen sollen, war vereinbart. Auf der Anklagebank sagte der Rentner, dass eine Schenkung des Fahrzeugs nie vereinbart worden sei. Die Bekannte habe ihm den Kaufpreis in Raten zurückzahlen sollen. Er habe ihr damals helfen wollen, da sie arbeitslos war und ein Auto brauchte, um als Fotografin arbeiten zu können. Doch sie habe ihn getäuscht. Außerdem habe er dafür gesorgt, dass das Auto versichert und zugelassen werden konnte. Zudem habe er ihr einen PC überlassen, damit sie Fotos speichern und bearbeiten konnte.

Anzeige habe er erstattet, weil es nach einem abgekarteten Spiel gerochen habe. Die Bekannte habe den Vorsatz gehabt, ihn zu betrügen . Eine schriftliche Vereinbarung über eine Rückzahlung habe es jedoch nicht gegeben, räumte der Angeklagte ein. „Das hätten Sie als ehemaliger Wirtschaftsprüfer doch besser wissen müssen!“, schrieb der Vorsitzende ihm hinter die Ohren. „So etwas macht man doch nur, wenn man mit einer Frau zusammenkommen möchte“, mutmaßte der Richter. Doch dies wies der Angeklagte von sich.

Die Bekannte sagte im Zeugenstand, dass der Angeklagte ihr anbot, ein Auto zu beschaffen. Von Kosten sei nie die Rede gewesen. „Keine Sorge, das erledige ich schon“, habe er ihr gesagt. Versicherung, Anmeldung und Kfz-Steuer habe sie selbst bezahlt. Sie seien damals beide in einer Interessengruppe gewesen, die auf Info-Ständen über Corona informierte. Als sie die Gruppe verließ, sei es zum Streit mit dem Angeklagten gekommen. Plötzlich habe er 500 Euro für Auto und PC verlangt. Da sie nicht zahlen wollte, sei sie von anderen Vereinsmitgliedern bedroht worden. Als der Angeklagte vor ihrer Tür stand, habe sie ihn nicht hereingelassen. Er habe daraufhin die Nummernschilder von ihrem Auto geschraubt und habe Anzeige gegen sie erstattet. Die Nummernschilder habe sie von der Polizei wiederbekommen. Aus Angst habe sie 50 Euro für das Auto überwiesen. Die Freude über den fahrbaren Untersatz währte jedoch nicht lang. „Auf der Maintalautobahn ist mir der Motor um die Ohren geflogen. Das Auto war Schrott“, schilderte die 51-Jährige unter Tränen. Richter Christoph Gillot stellte das Verfahren mit Zustimmung der Beteiligten ein. Als Auflage erklärten der Angeklagte und seine Ex-Bekannte, auf gegenseitige Forderungen zu verzichten. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.