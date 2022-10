Bei der Sitzung des Kreistags wurde Rita Stäblein (Bündnis 90/die Grünen) nach 20 Jahren aus dem Kreistag verabschiedet. Die Eltmännerin hatte aus gesundheitlichen Gründen um die Entbindung aus ihrem Ehrenamt gebeten. Landrat Wilhelm Schneider würdigte „ihre wertvolle Arbeit für den gesamten Landkreis und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger“.

So viel Zeit, Kraft und Energie wie sie investiere man nur, „wenn man mit seinem Tun von Herzen überzeugt ist, wenn man politisch etwas bewegen und seinen Landkreis konstruktiv mitgestalten will“. Stäblein, bereits in der vierten Wahlperiode im Gremium aktiv, war die erste weibliche Fraktionsspitze. Besonders lagen ihr die Themen Umwelt, Soziales und das Gesundheitswesen am Herzen.

Als ihre Listennachfolgerin wurde dann Anita Amend vereidigt, die auf dem Wahlvorschlag Bündnis 90/Die Grünen mit 5897 Stimmen auf Platz 7 gewählt wurde und sich zur Annahme des Ehrenamtes bereiterklärt hatte. Die Oberauracherin übernahm damit auch als ordentliches Mitglied die Mitarbeit in den Ausschüssen „Arbeit und Soziales“ und „Jugendhilfeausschuss“. gg