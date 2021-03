Alte Birnbäume findet man als prägende Landschaftselemente am Straßen-, Weges- oder Ackerrand nur noch selten mitten in einer bewirtschafteten Fläche. Oft wächst sogenannter Aufwuchs durch mangelnde Pflege in die Birnbäume ein. Das bedeutet, die wertvollen alten Bäume haben zu wenig Freiraum und Luft zum Atmen. Im Projekt "Alte Birnbäume im Eberner Bereich" hat die Ortsgruppe Ebern des Bundes Naturschutz (BN) einige eingewachsene Birnbäume, die auf öffentlichem Grund stehen, freigestellt. Darüber berichtet Harald Amon vom BN.

Eine Aktionen in der Flur

So unterstützte Joachim Heim als zuständiger Jagdpächter im Bereich Ruppach die Aktion, indem er zwei Altbäume vom einwachsenden Aufwuchs befreite.

Durch Vermittlung von Eberhard Ponader befreiten Theresia Groh vom Obst- und Gartenbauverein Unterpreppach und Alexander Hippeli und Harald Amon vom Bund Naturschutz Ebern den alten Birnbaum an der westlichen Ortsausfahrt von einwachsenden Ästen und Birnenwildwuchs.

Das freut den alten Gartler

Bruno Deublein, der vor 40 Jahren die Bunte Julibirne darauf veredelt hatte, freute sich vor Ort über die durchgeführte Pflege. Die BN-Helfer stellten anschließend noch den Pastorenbirnbaum an der südlichen Ausfahrt vor Vorbach vom Unterwuchs frei.