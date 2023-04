Am 1. April fand ein Schwimmkurs der DLRG, Ortsverband Ebern , im Hallenbad in Ebern seinen Abschluss. Mit strahlenden Augen und mit stolzen Eltern im Hintergrund konnten die Kinder aus den Händen des Technischen Leiters des Ortsverbandes, Andreas Mölter, der für die Schwimmausbildung zuständig ist, ihre Urkunde und das Seepferdchen in Empfang nehmen.

Um dieses für Kinder sehr begehrte Abzeichen zu bekommen, ist es erforderlich, Baderegeln zu kennen, einen Sprung vom Beckenrand mit anschließendem 25-Meter-Schwimmen in Bauch- oder Rückenlage zu absolvieren, dabei erkennbar im Wasser auszuatmen und einen Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem Wasser herauszuholen. Bei der Übergabe des „Schwimmdiploms“ freute sich Andreas Mölter mit den Kindern über deren Erfolg und gratulierte den Kids. Er bedankte sich bei den Eltern , dass sie ihre Kinder dem DLRG-Ortsverband anvertraut hatten. „Wichtig ist es jetzt, dass Ihre Kinder, das, was sie im Kurs gelernt haben, in den nächsten Wochen vertiefen. Besuchen Sie deshalb mit Ihren Kindern in nächster Zeit häufig das Hallenbad, damit sie weiter Sicherheit mit dem nassen Element bekommen“, forderte Mölter eindringlich auf. Mölter betonte, dass die Ausbildung ohne Zwang und mit Spaß an der Freude erfolgt sei. Er vergaß nicht, seinen Helferinnen und Helfern zu danken, wobei er besonders die „Jungtrainer“ in den Fokus stellte und sie für ihr Engagement lobte. „Sie sind für uns ganz wichtig“, sagte der Ausbildungsleiter, die Eltern applaudierten. „Merci“, sagte einer der Schwimmteilnehmer und übergab Mölter eine Packung mit Süßigkeiten. Helmut Will