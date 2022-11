Fast 30 Teilnehmer der Adventsfenster-Aktion laden Stettfelder Bürgerinnen und Bürger ab dem ersten Adventssonntag täglich ein, um sich mit Einbruch der Dunkelheit auf den Weg durch Stettfeld zu festlich geschmückten Fenstern, Gärten oder Türen zu machen und in adventliche Stimmung einzutauchen. Die Organisation liegt in den Händen des Stettfelder CSU-Ortsverbandes. An den Adventssonntagen gestalten die Vereine zudem die Fenster am Vereinshaus und sorgen mit adventlichen Leckereien und einem kleinen Rahmenprogramm für gemütliche Stimmung. An allen Fenstern befindet sich ein Stern mit der entsprechenden Nummer des Tages, an dem das Fenster geöffnet wird. Zusätzlich gibt es eine Besonderheit: An einigen Fenstern hängt ein Stern mit einem Buchstaben. Zusammengesetzt ergeben alle Buchstaben ein Lösungswort, mit dem man einen von je zwei Gutscheinen der Bäckerei Düsel oder der Brauerei Adler Bräu im Wert von je 20 Euro gewinnen kann. Das Christkind zieht aus den bis Silvester eingegangenen Lösungen die Gewinner, die dann benachrichtigt werden. In der Dezember-Ausgabe des Mitteilungsblattes der Verwaltungsgemeinschaft ist ein Teilnahmezettel. Der mit dem Lösungswort ausgefüllte Zettel kann bei der Bäckerei Düsel in Stettfeld abgegeben oder in den Gemeindebriefkasten geworfen werden. red