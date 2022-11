13 Monate sind vergangen seit der letzten Jahresversammlung des Kulturrings, dem 106 Mitgliedsvereine angehören. Vorsitzender Walter Ullrich: „Große Probleme hat uns, wie auch anderen Vereinen, Corona bereitet und mitunter wusste man nicht, wie man mit dieser Situation im Verein umgehen sollte.“ So musste man Faschingsveranstaltungen, u.a. auch die Bunten Abende und den Faschingszug absagen. Dem Stadtrat habe der Kulturring Vorschläge für die Vergabe von Vereinsfördermitteln gemacht. Viel Arbeitsaufwand war für die Planungsgruppen zur Vorbereitung des 50-jährigen Jubiläums und des „Tages der Vereine“ nötig.

Der „Tag der Vereine“ sollte das Highlight des Jubiläumsjahres werden, aber er sei sprichwörtlich ins Wasser gefallen, weil es das Wetter nicht gut mit dem Kulturring meinte. „Die Entscheidung, den Tag abzusagen, haben wir uns nicht leicht gemacht, wir haben bis zuletzt gehofft, aber es war einfach nicht möglich“, so Walter Ullrich. Die Chronik auf der Webseite kulturring-ebern.de ging am 20. Oktober an den Start. Hier könne man nachlesen, was in den letzten 50 Jahren so alles passiert ist. Die Anmeldung für Veranstaltungen sei auf der Webseite auch möglich.

Annika Müller musste von einem deutlichen Schwund im Kassenbestand berichten, der den zahlreich abgesagten Veranstaltungen geschuldet war. Verabschiedet aus der Verantwortung wurden von Walter Ullrich Frank Glock, Rainer Schor und Jürgen Hennemann , deren Wirken für den Kulturring gewürdigt wurde.

Ausblickend ging Ullrich auf die Glühweintreffs ein, die ab 29. November am Neptunbrunnen am Marktplatz stattfinden. „Eberhard Wohl hat diese wie gewohnt wieder prima organisiert“, so Ullrich.

Der Kartenverkauf für die Bunten Abende findet am 27./28. Januar und am 3. Februar statt, für den Rosenmontagsball am 20. Februar. hw