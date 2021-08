Ein zwischen dem 7. und 8. August in der Baumannstraße geparkter Opel Corsa (lila/violett) wurde beschädigt. Wie die Polizei berichtet, war der hintere Scheibenwischer abgebrochen. An der rechten hinteren Fahrzeugseite waren Kratzer. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 300 Euro.Hinweise bitte an die Polizei Haßfurt unter Tel. 09521/9270. pol