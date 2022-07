Auf drei Glanzlichter ist das 75. Jubiläumsfest der Blaskapelle Pfaffendorf verteilt. Los geht es am Sonntag, 10. Juli, mit dem mittlerweile traditionellen Brunnenfest, welches um 14 Uhr beginnt. Aufgestellt wird auch eine Hüpfburg für Kinder. Ab 15 Uhr spielen die „Urlesbacher Musikanten“ auf.

Bereits gestartet ist der Kartenvorverkauf für den Kabarettabend mit Lizzy Aumeier, der am 8. Oktober, um 19.30 Uhr, im Freizeitzentrum des Schlosses in Pfaffendorf unter dem Motto: „Jetzt erst recht“ stattfinden wird.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Leseinsel in Ebern, bei Peter Finnie und Rainer Nöller in Pfaffendorf .

Das Jubiläumsjahr schließt am Sonntag, 18. Dezember, 18 Uhr, mit einer musikalischen Adventsfeier der Blaskapelle an der Dorfkirche in Pfaffendorf ab. Die Blaskapelle hofft bei allen Veranstaltungen auf viele Besucher. hw