Der 22. Juni war ein heißer Sommertag. Für eine 37-jährige Mutter sollte der Mittwoch am späten Nachmittag im Hofheimer Schwimmbad mit ihren drei Kindern ausklingen. Doch das Badevergnügen endete mit blauen Flecken, weinenden Kindern und einem Polizeieinsatz.

Mit den Füßen getreten

Denn aus nichtigem Grund kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 19-jährigen Badegast, der die dreifache Mutter vor den Augen ihrer Kinder zu Boden schubste und dreimal mit den Füßen trat. Zudem erhielt die Geschädigte eine Ohrfeige von der Freundin des 19-Jährigen und wurde von dem Paar übelst beschimpft. Am Dienstag verurteilte das Amtsgericht den einschlägig vorbestraften Angeklagten aus dem Maintal nach Jugendstrafrecht zu vier Tagen Arrest . Außerdem muss er drei Sprechstunden bei einem Sozialtherapeuten wahrnehmen und einen laufenden Lehrgang beenden.

Auf der Anklagebank zeigte der Angeklagte weder Reue noch Schuldeinsicht. Vielmehr sah er sich in der Opferrolle. Der dreijährige Bruder seiner Freundin sei damals von den Kindern der Geschädigten wegen seines Übergewichts beleidigt worden, sagte er dem Gericht. Daraufhin habe er den Kindern Angst machen wollen, damit sie damit aufhören. Die Geschädigte sei hinzugekommen und habe ihm gedroht: „Fass die Kinder nicht an.“ Zudem habe sie ihn als „Dreckskanake“ und die Freundin als „Nutte“ beschimpft, was die Beschimpfte mit einer Ohrfeige beantwortete. Die Geschädigte habe ihn angegriffen. Um sich zu wehren, habe er sie auf den Oberschenkel getreten. Auf dem Boden hätte sie dabei nicht gelegen, gab er zu Protokoll.

Der Angeklagte habe sie zu Boden geschubst und zweimal auf die Oberschenkel eingetreten. Als sie wieder stand, habe er sie wie ein Kickboxer in die Seite getreten. Sie habe blaue Flecken gehabt und ein bis zwei Wochen Schmerzen. Die Kinder hätten „Rotz und Wasser geheult“. Das Wort „Dreckskanake“ sei nicht über ihre Lippen gekommen.

Die schlagfertige Freundin des Angeklagten nahm ihren Freund in Schutz. Der habe aus reiner Notwehr zugetreten. Zwei weitere Zeuginnen stützten jedoch die Version der Geschädigten, der auch das Gericht Glauben schenkte. Ein Unbekannter ist der Angeklagte vor Gericht nicht. Erst im Januar dieses Jahres wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldauflage in Höhe von 500 Euro verurteilt, weil er am Bahnhof in Haßfurt im Suff einen Mann mit den Fäusten traktierte, weil der zu laut Musik hörte. Der Staatsanwalt forderte einen dreiwöchigen Arrest . Der Angeklagte , der ohne Anwalt erschienen war, stellte keinen Antrag. Seinen Ausraster bezeichnete er als „Reflex“. Aggressiv sei er nicht.

Richter Christoph Gillot sah die Freundin des Angeklagten als Auslöserin des Konflikts. Ihre Empfehlung, die Geschädigte hätte ihre Kinder abtreiben sollen, sei „unter aller Sau vom Niveau her“. Der Kratzer am Bauch, den der Angeklagte als Verletzung ins Feld führte, sei „lächerlich“. Dies kommentierte der Angeklagte mit den Worten: „Ich habe keine Lust mehr. Ich fordere mehr Respekt gegenüber mir“, was den Richter dazu veranlasste, mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro „beim nächsten Ton“ zu drohen. Sollte der Verurteilte die Weisungen nicht befolgen, müsse er mit vier Wochen Arrest rechnen, warnte ihn der Vorsitzende. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.