Hasen ausgewichen, Hütte gerammt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wich der Fahrer eines BMW auf der Ortsdurchfahrt in Nurn einem Hasen aus, der die Fahrbahn querte. Er lenkte hierbei jedoch sein Auto in eine Hofeinfahrt und stieß dort gegen eine am Haus angebaute Holzhütte und anschließend gegen eine Stützmauer. Sowohl am Auto als auch am Anwesen in Nurn entstand hoher Sachschaden. Der 20-jährige Autofahrer und seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt und zur Behandlung in die Klinik in Kronach eingeliefert. Der BMW musste abgeschleppt werden. Ohne Verletzungen kam lediglich der Hase davon. Foto: Hans Franz