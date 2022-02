Der neue Vorsitzende des IHK-Gremiums Kulmbach heißt Harry Weiß. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Kulmbach-Kronach wurde bei der konstituierenden Sitzung des IHK-Gremiums im Kulmbacher Landratsamt zum Nachfolger von Michael Möschel gewählt.

30 Mitglieder aus den Wahlgruppen Industrie, Handel/Tourismus und Dienstleistungen bilden das IHK-Gremium Kulmbach. Sie wurden bei der IHK-Wahl im Januar 2022 von den rund 3600 Mitgliedsbetrieben aus Stadt und Landkreis Kulmbach gewählt, um die Interessen ihrer Branchen im Ehrenamt der IHK für Oberfranken Bayreuth zu wählen. Nun fand die konstituierende Sitzung statt, bei der ein neuer Gremiumsvorstand und die Kulmbacher Mitglieder in der IHK-Vollversammlung zu wählen waren. Die Sitzung fand hybrid statt. Letztmals unter der Leitung von IHK-Vizepräsident Michael Möschel, der nach 19 Jahren aktiver Tätigkeit auf eigenen Wunsch aus dem Ehrenamt ausscheidet. Die Unternehmen stehen nach seinen Worten vor großen Herausforderungen. Landrat Klaus Peter Söllner nutzte die Gelegenheit und dankte Michael Möschel für sein langjähriges Engagement.

Harry Weiß, Sparkasse Kulmbach-Kronach, wurde zum neuen Vorsitzenden des IHK-Gremiums Kulmbach gewählt. Er habe Respekt vor der Aufgabe, werde sich aber nach Kräften bemühen, die Anliegen der IHK-Mitgliedsunternehmen zu vertreten.

Zu stellvertretenden Gremiumsvorsitzenden wurden Sebastian Groppweis (Johann Bergmann GmbH & Co. KG, Azendorf), Barbara Hahn (Autotechnik Hahn, Kulmbach), Florian Naumann (JÖNA Immobilien GmbH, Kulmbach) und Sibylla Naumann (Wilhelm Kneitz AG, Wirsberg) gewählt. In der IHK vertreten Sebastian Groppweis und Markus Stodden (Kulmbacher Brauerei AG) künftig die Interessen der Wahlgruppe Industrie, Florian Naumann, Holger Riegg (Riegg & Partner Werbeagentur GmbH, Neudrossenfeld) und Harry Weiß die der Dienstleistungen sowie Alexander Schütz (Alexander Schütz GmbH & Co. KG, Wartenfels) die Wahlgruppe Handel/Tourismus. red