Seit der Gründung 1966 ist der turnusgemäße Präsidentenwechsel der jährliche Höhepunkt des rotarischen Jahres mit einer Vielzahl an Gästen. Die diesjährige Übergabe von Andreas Kunz an den neuen Präsidenten Hans-Martin Erhardt konnte Dank der niedrigen Inzidenz im festlich geschmückten Saal des Thurnauer Schlosses gefeiert werden. Erhardt ist damit der 56. Präsident des Kulmbacher Serviceclubs.

Kunz blickt in seinen Abschiedsworten auf ein Jahr zurück, in welchem sich seine Planung dem Virus beugen musste. So konnten viele Veranstaltungen nicht oder nur online statt-finden, die im Club so beliebten Reisen mussten ausfallen.

Umso mehr freut er sich, dass die Präsidentenübergabe - übrigens an seinem Geburtstag - in Präsenz stattfinden kann. Hans-Martin Erhardt nahm dankend die Clubinsignien entgegen und bedankte sich bei Andreas Kunz und dem Club für das in ihn gesetzte Vertrauen.

Seit über 21 Jahren Rotarier, davon viele Jahre in verschiedenen Ämtern des Vorstands, sei es nun Zeit, die volle Verantwortung als Präsident zu übernehmen.

Besonders freut sich Erhardt, dass nach fast eineinhalb Jahren wieder eine Übergabe in Präsenz möglich ist und sich die Freundinnen und Freunde nicht nur digital sehen können. Er stellt sein Jahresprogramm mit hochkarätigen internen und externen Referenten, diversen Betriebsbesichtigungen und kulturellen Veranstaltungen vor mit dem Ziel, den Zusammenhalt zu stärken und die Harmonie im Club nach langer Onlinezeit zu stärken. red