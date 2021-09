"Auf Straßen und Wegen" sollten die Mitglieder der Thurnauer Fotogruppe diesmal ihre Motive suchen. Von breiten Überlandstraßen über Waldwege mit Wurzeln bis zu Fahrspuren in der Sandwüste wurde das gestellte Thema des zweiten Wettbewerbs in diesem Jahr vielfältig bedient. Fotofreunde aus Lichtenfels hatten die Aufgabe der Jurierung übernommen.

Am erfolgreichsten war diesmal Hans Hager, der sowohl die Einzel- als auch die Gesamtwertung für sich entscheiden konnte. Sein Bild mit dem Titel "Morgenspaziergang", Siegerbild der Einzelwertung, entstand zwischen Thurnau und Kasendorf.

Weitere Platzierungen

Mit der Aufnahme einer breiten Straße in Arizona/USA, deren konvergierende Linien in der Zentralperspektive zum weit in der Ferne liegenden Monument Valley führen, konnte Gerhard Buberl den zweiten Platz für sich buchen. Ein rotes Wohnmobil unter einem dramatischen Wolkenhimmel bei der Fahrt durch die karge isländische Landschaft belegte den dritten Platz. Eugen Schneiderbanger hatte diese Szene festgehalten.

Die Gesamtwertung

In der Gesamtwertung der jeweils abgegebenen vier Bilder belegte Michael Strotzer den zweiten Platz hinter Hans Hager. Dritter wurde in dieser Konkurrenz Gerhard Buberl.

Die Fotogruppe Thurnau bereitet nun die Eröffnung der oberfränkischen Meisterschaft vor. Die Siegerbilder der Erstplatzierten sowie viele weitere erfolgreiche Werke werden vom 9. Oktober bis zum 6. Januar im Töpfermuseum in Thurnau zu sehen sein. red