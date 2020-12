Hanna Weig aus der Klasse 6 c hat den Vorlesewettbewerb am Gymnasium Fränkische Schweiz gewonnen. Viele der vertrauten und lieb gewonnenen Veranstaltungen im Jahreslauf der Schule müssen corona-bedingt ausfallen, aber nicht alle.

Der Schulentscheid für den traditionsreichen Lesewettstreit der sechsten Klassen konnte fast wie gewohnt in der Mediathek stattfinden. Drei Schülerinnen und ein Schüler hatten sich im Vorfeld in ihren Klassen als gute Leser hervorgetan und damit einen Etappensieg errungen. Nun galt es, in zwei Durchgängen den besten Leser der Schule zu ermitteln.

Dafür las zunächst jeder einen Ausschnitt aus einem selbst gewählten Text vor, wobei es darum ging, nicht nur sicher, sondern auch lebendig und spannend vorzutragen. Eine Jury, bestehend aus den Deutschlehrern der Teilnehmer sowie der letztjährigen Siegerin, einer Vertreterin der Schülermitverantwortung und einem Vertreter aus dem Freundeskreis, fieberte hier zunächst bei traditionellen Textausschnitten aus "Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens genauso mit wie bei denen aus einem modernen Vampirroman, in dem von geklautem Blutorangensaft erzählt wurde.

In der zweiten Runde mussten die Wettbewerber dann einen unbekannten Text meistern: eine Passage aus Hartmut El Kurdis Jugendbuch "Angstmän" hieß es ansprechend vorzutragen.

Mit ihren Leistungen in beiden Runden konnte Hanna Weig die Jury letztlich am meisten überzeugen. Sie wird die Ebermannstadter Schule beim Regionalwettbewerb in Forchheim vertreten.

Stolz auf ihre Leistung können aber auch die anderen Teilnehmer sein, hatten sie doch bereits erfolgreich mit bundesweit etwa 600 000 Mitstreitern konkurriert. Als Belohnung durften sie sich jeweils ein Buch auswählen, gestiftet von der Vereinigung der Freunde und Förderer des GFS. red