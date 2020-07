Handydiebe in Firma in der Büg

Auf Mobiltelefone hatten es unbekannte Täter bei einem schadensträchtigen Einbruch am frühen Montagmorgen in ein Elektronikfachgeschäft im Eggolsheimer Industriegebiet abgesehen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Fachgeschäft für Mobiltelefone

Gegen 2.45 Uhr brachen die bislang unbekannten Täter in das Fachgeschäft für Mobiltelefone in der Straße In der Büg (bei Forchheim-Nord) ein. Die Täter gelangten in die Lagerräume und entwendeten dort mehrere hochwertige Mobiltelefone.

Sofortige Fahndung

Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifen gelang den Unbekannten samt ihrer Beute die Flucht.

Der Wert der gestohlenen Smartphones liegt im hohen fünfstelligen Euro-Bereich. Beamte der Kripo Bamberg haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. pol