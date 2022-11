Rund 80 Verkehrsteilnehmer kontrollierte die Polizeiinspektion Hammelburg im Laufe des Donnerstages an verschiedenen Stellen im Dienstbereich bei einer Aktion zur Verkehrssicherheit. Während bei den meisten kontrollierten Bürgerinnen und Bürgern nichts zu beanstanden war, konnten in einigen Fällen Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden, schreibt die Polizei in ihrer Bilanz.

In der Ortsdurchfahrt von Wittershausen und der B27 wurden Geschwindigkeitsmessungen mit dem Laserhandmessgerät durchgeführt. Hier gab es insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten. Je nach Geschwindigkeitsübertretung war neben einem Verwarnungs- beziehungsweise Bußgeld auch ein Punkt in Flensburg fällig.

Falsch in die Straße gefahren

Im Bereich der Bahnhofstraße in Hammelburg wurde die neu geschaffenen Einbahnstraßenregelung überwacht. Hier gab es in einem relativ kurzen Zeitraum insgesamt neun Fahrzeugführer, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Bahnhofstraße befuhren. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro vor, das auch ausgesprochen wurde. Die Polizei Hammelburg wird auch künftig die Einhaltung der Verkehrsregelung in diesem Bereich im Blick behalten.

Bei den weiteren Verstößen handelte es sich um die verbotswidrige Verwendung von Mobiltelefonen während der Fahrt oder um Verstöße gegen die ordnungsgemäße Insassensicherung, weil der Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Insgesamt aber zog die Polizei eine positive Bilanz der Aktion. pol