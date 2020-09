Zum "Lausitzer Lyrikfestival" hat der Verein "Ich schreibe" nach Senftenberg eingeladen. Im Mittelpunkt standen die Begegnungen von Wort- und Bildkünstlern. Auch Gisela und Ingo Cesaro erhielten eine Einladung. Allerdings war dies nicht das erste Mal, dass sie nach Senftenberg eingeladen wurden.

Das Festival begann mit einer Kompakt-Werkstatt für das Schreiben von Kurzgedichten in Haiku-Form durch Ingo Cesaro. Allerdings kam bereits tags zuvor die mobile Handpresse zum Einsatz, um Titel und Innentitel für die geplante bibliophile Edition zu drucken. Da viele der Teilnehmer schon mit dem Haiku vertraut waren, konnte sich Ingo Cesaro auf Wesentliches konzentrieren.

Während die Beteiligten sich mit der Haiku-Form beschäftigten, wurden schon von einigen die ersten Ergebnisse in der Setzwerkstatt angeliefert. Unter Anleitung von Gisela Cesaro wurden die Haiku mit Einzellettern aus Blei im Handsatz gesetzt und dann auf der Handnudel in einer Auflage von 22 Exemplaren gedruckt.

Am Nachmittag lasen die Autoren eigene Texte auf der Lesebühne. Am Tag darauf wurden dann die fertigen Editionen an alle Beteiligten überreicht. Keine Frage, eine besondere Leistung: über 400 Handdrucke in der Kürze der Zeit. Einige arbeiteten den gesamten Tag an Grafik. Das Atelier, dieses Mal als Druckwerkstatt benutzt, war die gesamte Zeit geöffnet.

Der Organisator Wolfgang Wache bedankte sich bei allen Beteiligten und besonders bei Gisela und Ingo Cesaro für ihre tolle Leistung, denn es war ja als Experiment gedacht und niemand wusste von vorneherein, ob so ein Editionsprojekt in der vorhandenen Zeit zu realisieren ist.

Falk Peschel, Amtsleiter Kultur der Stadt Senftenberg, zeigte sich bei seinem Besuch in der Werkstatt sehr interessiert und verfolgte alle Lesungen am Nachmittag vor der Lesebühne. Ganz sicher ein gelungenes Projekt, davon waren alle Beteiligten überzeugt. red