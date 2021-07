In einer Gaststätte kam es am Donnerstagabend nach einem Kleinunfall zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem Unfallverursacher und einem Angestellten. Ein 26-jähriger Landwirt aus dem benachbarten Hessen fuhr nach der Heuernte mit seinem Gespann durch den Außenbereich der Gaststätte. Allerdings fand zu dieser Zeit eine genehmigte Veranstaltung statt. Zu diesem Zweck hatten die Gastwirte Sonnenschirme und Sitzgelegenheiten aufgestellt, auch war der Bereich durch Barken und Verkehrszeichen gesperrt. Dies störte den 26-Jährigen allerdings wenig, teilt die Polizei Mellrichstadt mit. Um freie Fahrt zu bekommen, verschob er die Barken und setzte seine Fahrt fort. Mit dem Aufbau seines Anhängers blieb er an einem Sonnenschirm hängen, wodurch dieser umgerissen wurde. Durch den Fall des Schirmes gingen einige Gläser auf dem darunter befindlichen Tisch zu Bruch und eine angebrachte Lichterkette wurde zerrissen. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei rund 500 Euro. Doch damit nicht genug: Nach dem Unfall wollte eine Servicekraft den Landwirt zur Rede stellen. Doch das Gespräch geriet derart aus dem Ruder, dass es zu einer Schubserei kam, welche in einem Gerangel auf dem Boden endete. Zum Verwarnungsgeld für den Unfallverursacher kommt nun noch, allerdings für beide, eine Anzeige wegen Körperverletzung hinzu, so die Polizei. pol