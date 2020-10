In der Tischtennis-Bezirksoberliga der Herren kam der TSV Scherneck in seinem zweiten Saisonspiel zum zweiten Sieg, für den unterlegenen TSV Untersiemau II war es schon die dritte Niederlage. Während auch der TTC Rödental in Burgkunstadt erfolgreich war, blieb der TSV Unterlauter in Bamberg auf der Strecke.

Bei den Damen musste der TTC Tiefenlauter in der Verbandsoberliga seine zweite Saisonniederlage in Schwabach trotz guter Möglichkeiten hinnehmen. In der Bezirksoberliga übernahmen die Damen des TSV Unterlauter nach dem Kantersieg in Altenkunstadt die Tabellenführung. Die dritte Mannschaft des TTC Tiefenlauter wurde am 1. Oktober vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Bezirksoberliga, Herren

TSV Untersiemau II - TSV Scherneck 2:10

Nach dem knappen Sieg zum Saisonauftaktsieg von Scherneck in Scheßlitz wurde nun bei der zweiten Mannschaft des TSV Untersiemau aufgetrumpft. Nach dem ausgeglichenen Auftakt (1:1) konnte das Heimteam nur noch einmal punkten.

Ergebnisse: Ehrlicher - Hammerschmidt 1:3, Beygang - Klein 3:1, Elflein - Zapf 2:3, Knaus - Ehrlich 1:3, Deuerling - Kalb 1:3, Voigt - Dennstädt 1:3, Ehrlicher - Klein 3:2, Beygang - Hammerschmidt 0:3, Elflein - Ehrlich 0:3, Knaus - Zapf 0:3, Deuerling - Dennstädt 1:3, Voigt - Kalb 0:3.

Post-SV Bamberg - TSV Unterlauter 9:3

Die zum Favoritenkreis gehörenden Bamberger ließen nach dem 6:3-Vorsprung nichts mehr anbrennen. Bei den Gästen gewann Sebastian Probst seine zwei Einzel.

Ergebnisse: Luger - Kleiner 3:0, Zebunke - Probst 0:3, Fehringer - Stang 3:1, Zimmermann - Haake 3:1, Link - Jacobi 3:0, Rädlein - Meyer 3:0, Luger - Probst 2:3, Zebunke - Kleiner 3:0, Fehringer - Haake 0:3, Zimmermann - Stang 3:2, Link - Meyer 3:2, Rädlein - Jacobi 3:1.

TTC Burgkunstadt II - TTC Rödental 3:9

Bei ihrem ersten Saisonauftritt entführte Rödental aus Burgkunstadt beide Zähler. Die entscheidende Phase trat nach der 5:3-Führung ein, als die Gäste die folgenden vier Einzel allesamt gewannen. Unbezwungen blieben beim Gewinner Benjamin Jahn, Oliver Grambs und Uwe Hartel.

Ergebnisse: Zeuß - Drotleff 1:3, Eideloth - Jahn 2:3, Schneider - Kreuz 3:0, Hoffmann - Grambs 1:3, Kern - Hartel 1:3, Raab - Weisser 3:0, Zeuß - Jahn 0:3, Eideloth - Drotleff 3:2, Schneider - Grambs 2:3, Hoffmann - Kreuz 0:3, Kern - Weisser 0:3, Raab - Hartel 2:3.

Verbandsoberliga, Damen

TV Schwabach - TTC Tiefenlauter 7:5

Nicht zuletzt, weil die Gäste drei Mal im Entscheidungssatz mit 9:11 und ein Mal mit 6:11 scheiterten, mussten sie die Heimfahrt vom Tabellenzweiten mit leeren Händen antreten. Bis zum zwischenzeitlichen 3:3 befanden sich beide Teams auf Augenhöhe. Doch gleich drei Niederlagen am Stück, und diese stets im fünften Satz, brachen Tiefenlauter das Genick. Je zwei Einzelerfolge standen für Susanne Forkel und Anja Jähler zu Buche. Ausgerechnet gegen die heimische Spitzenspielerin Franziska Korn fuhr Lisa Feiler einen Punkt ein. Leer ging dagegen Annika Oberender aus.

Ergebnisse: Korn - Jähler 3:0, Brechtelsbauer - Forkel 0:3, Bathelt - Oberender 3:1, Toth - Feiler 3:2, Korn - Forkel 0:3, Brechtelsbauer - Jähler 2:3, Bathelt - Feiler 3:2, Toth - Oberender 3:2, Bathelt - Forkel 3:2, Korn - Feiler 0:3, Brechtelsbauer - Oberender 3:0, Toth - Jähler 2:3. hf TTC Wohlbach - ATS Kulmbach 7:5

Gegen die Kulmbacherinnen muss alles passen, um die Nase vorne zu haben. Das ist diesmal gleich zum Saisonauftakt gelungen. Besonders überzeugend: Katrin Haas, die mit drei Siegen den Grundstein legte und Sabine Wachs, die gegen die Nummer 1 der Gäste, Juliane Dressel, mit ihrem zweiten Einzelsieg den Erfolg möglich machte. Patrica Wachs und Sabine Dötsch konnten jeweils einen Siegpunkt beisteuern.

Ergebnisse: K. Haas - Hegel 3:1, P. Wachs - Dressel 2:3, S. Wachs - Irrgang 3:0, Dötsch - Philipp 3:1, K. Haas - Dressel 3:2, P. Wachs - Hegel 1:3, S. Wachs - Philipp 1:3, Dötsch - Irrgang 1:3, S. Wachs - Dressel 3:0, K. Haas - Philipp 3:0, P. Wachs - Irrgang 3:0, Dötsch - Hegel 0:3. hb

Bezirksoberliga, Damen

TTC 45 Altenkunstadt - TSV Unterlauter II 0:12

Nicht nur das Endergebnis, sondern auch das Satzverhältnis von 36:7 drückt die Überlegenheit der Gäste aus dem Lautertal aus.

Ergebnisse: Beier - George 1:3, Dräger - Fischer 1:3, Gack - Probst 0:3, Taube - Meyer 0:3, Beier - Fischer 1:3, Dräger - George 0:3, Gack - Meyer 0:3, Taube - Probst 1:3, Gack - Fischer 0:3, Beier - Meyer 1:3, Dräger - Probst 1:3, Taube - George 1:3.

TTC Thann - TTC Tiefenlauter II 7:5

Nach dem 5:5-Zwischenstand machten Pia Heumann und Tina Pletl den Heimerfolg perfekt.

Ergebnisse: Wittmann-Klose - Treidler 3:0, Heumann - Quaschigroch 2:3, Schmidt - Buhr 3:0, Pletl - Bähring 3:1, Wittmann-Klose - Quaschigroch 3:1, Heumann - Treidler 2:3, Schmidt - Bähring 3:0, Pletl - Buhr 0:3, Schmidt - Quaschigroch 2:3, Wittmann-Klose - Bähring 0:3, Heumann - Buhr 3:1, Pletl - Treidler 3:1. hf