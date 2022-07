Hammelburg ist seit 2014 Fairtrade-Stadt und bleibt es nun auch sicher bis 2024. Um die Titelverlängerung zu feiern, gibt es am Wochenende einen Aktionstag mit Preisverleihung "Klimaquiz".

Seit 19. Juli 2014 ist Hammelburg Fairtrade-Stadt. Die Kampagne Transfair e.V. hat nach eingehender Prüfung den Titel für weitere zwei Jahre verlängert. In Deutschland tragen inzwischen über 780 Kommunen diesen Titel. In allen Fairtrade-Towns haben sich Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft vernetzt und fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene.

Hammelburg kann außerdem stolz sein, dass bereits zwei der ortsansässigen Schulen ebenfalls als "Fairtrade-School" ausgezeichnet sind.

Die Fairtrade-Towns-Kampagne bietet der Stadt Hammelburg auch konkrete Handlungsoptionen zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nation, die 2015 verabschiedet wurden.

Die Steuerungsgruppe hat sich auch etwas Besonderes einfallen lassen, um die Titelverlängerung gebührend zu feiern. Der Vortrag der Volkshochschule zum Thema "Papua-Neuguinea - ganz nah" am Freitag, 8. Juli, musste allerdings abgesagt werden.

Radltour zu den Höfen

In Kooperation mit der Steuerungsgruppe und dem Programm "Bildung trifft Entwicklung" des Eine-Welt-Netzwerks Bayern gibt es aber am Samstag, 9. Juli außerdem eine Radltour. Start zu Höfen in Untereschenbach, Fuchsstadt und Langendorf ist unter dem Motto "Regional - Bio - Fair" um 9 Uhr am Viehmarkt.

Klimapicknick und Stände

Am Viehmarkt findet ab 10 Uhr außerdem ein faires Klimapicknick statt. Dort wird auch das Bambus-Bike vorgestellt, man kann E-Autos Probe fahren und es gibt diverse Stände zum Thema Klima, Isek (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) sowie ein Stand des Weltladens mit Körben, Decken, Solarlichtern. Die Preisverleihung "Klimaquiz" findet um 12 Uhr statt. red