Auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz in der Hohmannstraße wurde zwischen vergangenem Freitag und Sonntag der rechte Außenspiegel sowie die Beifahrertüre und Kotflügel eines grauen Mercedes Vito angefahren. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 1500 Euro und flüchtete.

Beim Rückwärtsfahren

hat es gekracht

Auf einem Tankstellengelände in der Nürnberger Straße stießen am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr zwei Autos beim Rückwärtsfahren zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Mit Bierflasche

Scheibe eingeschlagen

Am Montagabend zwischen 19 und 20.40 Uhr hat ein Unbekannter in der Luitpoldstraße vermutlich mit einer Bierflasche eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 0951/9129-210 Täterhinweise entgegen.

Kennzeichen führt

zum Verursacher

Am Montag kurz vor 10 Uhr stieß ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Moosstraße mit seiner Fahrertür gegen die Beifahrertüre eines schwarzen BMW. Als der Autofahrer von der Geschädigten auf sein Missgeschick angesprochen wurde, ging dieser einfach weiter zum Einkaufen. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. pol