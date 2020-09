Ein zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstagmittag in der Gabelsbergerstraße abgestellter schwarzer Fiat 500 wurde von einem Unbekannten angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Wer hat das Kruzifix beschmiert? Unbekannte beschmierten in der Zeit zwischen Dienstagnacht und Donnerstagmorgen das Gesicht einer Jesusfigur. Das Kruzifix hängt in der Kunigundenruhstraße an einer Hauswand in einer normal nicht erreichbaren Höhe. Die Unbekannten müssen sich also eines Hilfsmittels bedient haben. Die Polizei schätzt den angerichteten Schaden auf rund 300 Euro und bittet um Hinweise auf die Täter.

Heckscheibe eingeschlagen Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, haben Unbekannte mit einem Pflasterstein die Heckscheiben eines im Birkengraben abgestellten Audi A5 eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beträgt 500 Euro.

Langfinger beschäftigen die Polizei Von einem Fahrradständer in der Neuerbstraße entwendete Unbekannte zwischen Samstag- und Montagnacht ein neues, graues Fahrrad der Marke City Bike im Wert von 320 Euro. Und zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, wurde von einem Pedelec der Fahrradsattel mit Sattelstütze im Birkengraben entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen beobachten konnten. pol