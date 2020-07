"Halb so wild meets Nobby"

Im Kronacher Café Kitsch war Partytime. Eine "Cover-Rock-Veranstaltung" wurde der Auftakt für die Sommerserie, bei der an jedem regenfreien Samstag ein Live-Event den Besuchern einheizen soll. Dabei gehe es nicht nur um Musik, sondern vor allem um Unterhaltung, die ja bekanntlich auch aus anderen Bereichen kommen könne, so Gastronom Markus Welsch. "Unser Angebot wird gut angenommen", war dann auch die zufriedene Bilanz von ihm und seiner Frau Sonja. Und die beiden freuen sich über Anmeldungen oder Ideen, die in die Serie und den Rahmen "Spaß und Unterhaltung" passen müssten. Am vergangenen Samstag jedenfalls konnten das zahlreiche Besucher bestätigen, die sich bei den Songs der Band mehr als einmal in Jugenderinnerungen verloren.