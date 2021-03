Wolfgang Schoberth

Auf den ersten Blick mag man sich freuen: Das Glasfenster von Alfred Födrans­perg und Lorenz Reinhard Spitzenpfeil ist, nachdem es offensichtlich 1987 gestohlen worden war, über Umwege wieder an die Stadt zurückgelangt und soll wieder an seiner früheren Stelle im ehemaligen Sparkassengebäude, jetzt Touristeninformation, angebracht werden (siehe BR vom Wochenende).

Doch für eine unkritische Begeisterung, wie die Überschrift sie nahelegt ("Kunstwerk ist wieder daheim"), besteht kein Anlass. Man sollte nicht einfach vergessen, dass im Originalfenster von 1935 ein auffallendes Hakenkreuz über dem Kulmbacher Rathaus flatterte. Ein nahezu identisches Motiv gestalteten die beiden Künstler in der gedruckten Ansichtskarte der Stadt zum Doppeljubiläum " 900 Jahre Kulmbach" und "800 Jahre Plassenburg". Nach dem Krieg wurde das Nazi-Emblem im Glasfenster entfernt und durch eine schwarz-weiß-schwarze Flagge ersetzt, die man heute sieht.

Aushängeschild der NS-Politik

Spitzenpfeil war, weit mehr als der blutjunge Födransperg (geboren 1901), ein Aushängeschild der NS-Kunstpolitik im Gau Bayerische Ostmark. An seiner künstlerischen und handwerklichen Begabung kann es keinen Zweifel geben: Der gelernte Volksschullehrer aus Michelau, der 1904 nach Kulmbach gekommen ist, ist ein nachgefragter Gebrauchsgrafiker. Die Logos des Fichtelgebirgs- und des Frankenwaldvereins, des Geschichtsvereins CHW, des E.-C.-Baumann-Verlags und der Kulmbacher Spinnerei gehen auf ihn zurück. Als Schriftgestalter erlangt er durch die "Spitzenpfeil-Weltfraktur" reichsweite Bekanntheit. Zudem verhindert er mit seiner kunsttheoretischen Schrift "Maß und Zahl" Aufstockungspläne der Petrikirche als Reaktion auf die Turmhöhe der katholischen Stadtpfarrkirche: Die jetzige Gestalt des Kirchturms, so führt er aus, sei so gewollt und folge harmonisch aus den Maßbezeichnungen von Kreis und Dreieck ("Kulmbacher Dreieck"). Verdienste dieser Art mögen es sein, die die Benennung einer Straße nach ihm in der Blaich rechtfertigen.

Nur: Spitzenpfeil hat seinen guten Namen für eine üble Sache hergegeben. Er hat sein Talent in den Dienst der NS-Propaganda und eines Unrechtregimes gestellt, das auch viele Kulmbacher, SPD-Mitglieder, Gewerkschaftler, Kommunisten, Zeugen Jehovas und Menschen jüdischen Glaubens ins KZ oder ins Vernichtungslager gebracht hat. Er referiert häufig bei NSDAP-Parteiveranstaltungen und beteiligt sich an der Schulung des NS-Führungsnachwuchses und der "Organisation Todt" (OT) auf der Plassenburg. 1937 verfasst er den Bildband "Kulmbach und die Plassenburg - Städte der Bayerischen Ostmark", in dem er ein hohes Lied auf die Nazigrößen wie Gauleiter Hans Schemm singt. Beim Einmarsch der Amerikaner am 13. April 1945 begeht der 71-Jährige Suizid, indem er sich, mit Bügeleisen und Eisenteilen beschwert, beim Wehr am Schwimmbad ertränkt. Tage später wird seine Leiche aus der Flutmulde gezogen.

Sein Kompagnon Alfred Födransperg kann wegen der Entnazifizierungsauflagen erst im Schuljahr 1947/48 zurück an seine alte Schule, dem heutigen MGF-Gymnasium. Die Schüler erlebten ihn bis zu seiner Verabschiedung 1967 als distanzierten, gebildeten Kunstlehrer, der sich politisch völlig zurückhielt.