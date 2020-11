Leserbrief zum Bericht "Bekämpfen oder schützen" in der FT-Ausgabe vom Freitag, 13. November: Der Bericht ist Anlass, die Diskussion zu versachlichen. Tatsache ist: Die Entnahme von Wildtieren aus der freien Wildbahn ist laut Bundesnaturschutzgesetz sowie Bundes- und bayerischem Jagdgesetz ausdrücklich verboten. Ausgenommen sind verletzte oder nachweislich verwaiste Tiere.

Ob dieser Nachweis bei den beiden ans Tierheim abgegebenen Waschbären geführt wurde, ist offen. In den meisten solchen Fällen verhält es sich so: Muttertiere verlassen oft kurzzeitig ihre Jungen, um auf Nahrungssuche zu gehen. Wenn diese Jungen dann zufällig von Spaziergängern gefunden werden, glauben diese, die armen Tierchen seien verwaist, und nehmen sie mit, wie im vorliegenden Fall geschehen. Eine verständliche Reaktion, die aber falsch und unzulässig ist.

Das Halten von Wildtieren in Gefangenschaft ist per se sehr fragwürdig. Dabei von artgerecht zu sprechen, wird der Sache nicht gerecht. Kein Wildtier fühlt sich in Gefangenschaft wohl. Wer das Gegenteil behauptet, verhöhnt Wildtiere und kennt ihre natürliche Verhaltensweise nicht.

Die Tatsache, dass es sich hier um Waschbären handelt, die als invasive Art eingestuft sind, spielt bei der Beurteilung keine Rolle.

An den oben genannten Fakten ändert auch die Tatsache nichts, dass sich laut einer Umfrage 75 Prozent für die Einrichtung eines Wildtiergeheges ausgesprochen haben.

Folge dieser Einrichtung kann auch sein, dass manche Bürger sich ermuntert fühlen, weiterhin solche vermeintlich verwaisten Jungtiere aus falsch verstandener Tierliebe aus dem Wald oder Flur mitzunehmen und zum Tierheim zu bringen.

Schlimm wäre das, wenn es sich dabei um Tiere von streng geschützten Arten handeln würde. Meine Bitte daher: Hände weg von Jungtieren in freier Wildbahn, auch wenn sie alleine zu sein scheinen.

Eberhard Ponader

Ebern