Unter besonderen Bedingungen, dafür bei schönstem Spätsommerwetter, gingen 694 Läufer beim Sixtus-Lauf am und um den Schliersee an den Start. So starteten die Teilnehmer der verschiedenen Distanzen (7,5, 10 und 21,1 Kilometer) blockweise in Gruppen von maximal zehn Läufern, zudem waren im Start-Ziel-Bereich keine Zuschauer zugelassen. Über die profilierten zehn Kilometer waren in An- und Abstieg insgesamt rund 230 Höhenmeter zu überwinden. Am schnellsten bewältigte diese Strecke bei den Frauen Sandra Haderlein vom SC Kemmern in einer Zeit von 40:05 Minuten. In der Gesamtwertung kam sie damit zudem auf den sechsten Rang von 188 Finishern. Auf Platz 2 folgte ihr Hannah Kadner vom LAC Quelle Fürth mit einer Endzeit von 40:40 Min. Auf den dritten Platz lief mit Elvira Flurschütz die nächste Läuferin des SC Kemmern. Sie benötigte 42:49 Minuten. Gesamtsieger wurde Andreas Hunzinger (Miesbach) in 37:29 Minuten.

Über 21,1 Kilometer, die halbe Marathondistanz, warteten 550 Höhenmeter in An- und Abstieg auf die Läufer. Für den SC Kemmern finishten Thomas und Dominik Koffler jeweils in 1:53:10 Std. (169./170. von 381). AST