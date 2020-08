"Haben Sie Mut zu Unordnung im Garten!"

N orbert Schäffer ist Biologe und beobachtet gerne Vögel. Im Interview erklärt er, warum Hauskatzen die größten Feinde von Buchfinken, Amseln und Co. sind. Er gibt Tipps, wie Gartenbesitzer Vögeln Gutes tun können und wie man die Sprache der gefiederten Freunde am bequemsten lernen kann.

Herr Schäffer, Sie sind Vorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz (LBV). Welche Vogelart ist in Unterfranken am häufigsten?

Norbert Schäffer:

Das ist bundes- und bayernweit und somit auch in Franken der Buchfink. Wir zählen in Deutschland über eine Million Brutpaare.

Nicht Amsel oder Meise?

Auf Ihre Einschätzung kommen viele Menschen, die sich an unseren Vogelzählungen beteiligen, der sogenannten Stunde der Gartenvögel. In der subjektiven Wahrnehmung haben Sie recht, da stehen Feldsperling, Kohlmeise und Amsel ganz oben. Objektiv gesehen, wenn man die Zahl der Brutpaare betrachtet, ist es aber der Buchfink.

Um welche Vogelart müssen wir uns in Bayern am meisten Sorgen machen?

Die Brutpaare der Rohrdommel werden jedes Jahr noch weniger. In ganz Bayern haben wir nur noch ein bis zwei Brutpaare, dabei war dieser Vogel früher sehr häufig zu sehen. Generell sinkt am meisten der Bestand unserer Feldvögel. Der Bestand der Feldlerche beispielsweise hat sich in den vergangenen 30 Jahren in etwa halbiert. Dafür kommen aber neue Vogelarten zu uns, die früher nicht in Bayern gebrütet haben.

Welche denn?

Der Bienenfresser etwa. Oder die Zwergohreule. Dieser Wandel zeigt uns auch, dass unsere Sommer insgesamt trockener und heißer werden. Die Zwergohreule kennen wir vielleicht aus dem Urlaub in Kroatien oder Frankreich. Früher gab es bei uns auch kaum Fischadler, Kraniche oder Seeadler. Sie sieht man nun häufiger bei uns.

Was kann ich machen, wenn ich einen verletzten Vogel finde?

Dazu muss man grundsätzlich sagen, dass hilflos aussehende Vögel selten wirklich hilflos sind. Befindet sich der Jungvogel auf einer Straße, wo er überfahren werden könnte, oder auf einem Weg, wo ihn die nächste Katze erwischen kann, dann raten wir dazu, ihn nur ins nahe Gebüsch zu setzen oder an eine Stelle, wo eben keine Katze ihn zu fassen bekommt. Die Altvögel sind nämlich in aller Regel in der Nähe und kümmern sich sehr wohl. Also lieber Finger weg!

Aber wenn man sieht, dass der Vogel wirklich verletzt ist?

Dann hilft es tatsächlich nur, ihn vorsichtig in eine Schachtel zu heben und zum nächsten Tierarzt zu bringen oder in eine unserer Auffangstationen. Ich sage aber gleich dazu: Einen verletzten Jungvogel, den beispielsweise schon eine Katze erwischt hat, kann man oft - so traurig das ist - nicht mehr retten. Der Aufwand ist viel zu groß.

Welche Vögel brauchen Nisthilfen?

Vögel, die ursprünglich in alten Baumhöhlen brüteten, also etwa Stare, Blaumeisen oder Feldsperlinge nehmen Bruthilfen gerne an und daher ist es sinnvoll, für sie einen geschlossenen Nistkasten anzubringen. Hausbesitzer können auch ganz einfach ein kleines Brettchen etwa unter ihrem Hausdach oder beim Carport unter einem Balken anbringen - die Wahrscheinlichkeit, dass etwa ein Hausrotschwanzpärchen oder ein Amselpaar dort ihr Nest bauen, ist groß. Wichtig ist es, Nistkästen so anzubringen, dass keine Katze hinkommt.

Wie alt werden Vögel bei uns in Deutschland eigentlich?

Das ist ganz unterschiedlich. Grundsätzlich kann man hier sagen: Je kleiner die Vögel sind, desto kürzer leben sie. Viele Blaumeisen werden nicht älter als ein Jahr. Überhaupt ist es so, dass etwa drei Viertel der Kleinvögel nicht älter als ein Jahr wird. Das ist aber normal.

Es gibt Menschen, die erkennen Vögel am Gesang - wie lernt man, Vogelstimmen zu unterscheiden? Muss man in aller Herrgottsfrühe eine Vogelstimmenwanderung mitmachen oder geht es auch anders?

Es geht auch anders. Wer sich aufrafft und eine von Ihnen angesprochene frühmorgendliche Vogelstimmenführung mitmacht, erlebt ein beeindruckend vielstimmiges Vogelkonzert. Doch zum Erlernen einzelner Vogelstimmen eignet sich so ein Erlebnis meines Erachtens eher nicht. Ich rate dazu, wie beim Erlernen einer Fremdsprache vorzugehen: Wort für Wort, also Stimme für Stimme. Wer Vogelstimmen unterscheiden lernen will, sollte mit einem Experten zusammen erst einmal einzelne Vogelstimmen erkennen lernen. Dann geht es Schritt für Schritt weiter.

Wann beobachte ich Vögel am besten?

Wo und wann Sie wollen. Das ist gerade das Schöne an Vögeln: Sie sind immer da. Mitten in der Stadt, beim Einkaufen, beim Spaziergang durch den Wald. Was bei der Beobachtung hilfreich ist, ist ein Fernglas, da man sie damit näher betrachten kann.

Soll man Vögel ganzjährig füttern?

Man kann! Wir vom LBV betonen immer, dass eine ganzjährige Fütterung keine Naturschutz- und auch keine Artenschutzmaßnahme ist. Wer Vögel füttert, tut sich vor allem selbst einen Gefallen, weil man die kleinen Schönheiten dann aus der Nähe betrachten kann. Ganz wichtig ist es, ausschließlich hochwertiges Futter vom Fachhandel zu verwenden und nicht das billige Angebot im Supermarkt.

Wie erkenne ich denn Qualität?

Indem ich auf die Zusammensetzung des Futters achte: In vielen fertigen Futtermischungen ist zum überwiegenden Teil Weizen. Weizen fressen allerdings nur Tauben, Ratten und Mäuse. Die will man eigentlich nicht an der Futterstelle haben. Auch Haferflocken sind das falsche Futter. Vögel brauchen hochwertige Sämereien und getrocknete Insekten. Wer füttert, muss vor allem die Futterstelle regelmäßig säubern - am besten mit heißem Wasser, aber ohne Spülmittel. Auch eine Wasserstelle, die regelmäßig gereinigt und deren Wasser gewechselt wird, ist wichtig.

Was können Gartenbesitzer generell tun, damit mehr Vögel zu ihnen kommen und sich wohlfühlen?

Hier kann jeder wirklich im kleinsten Garten viel tun, indem er eine naturnahe Fläche schafft. Das ist denkbar einfach und macht viel weniger Arbeit als die ordentlichen Gärten, die man landauf, landab leider immer noch sieht. Ich kann nur sagen: Haben Sie mehr Mut zu Unordnung im Garten - davon profitieren die Vögel am meisten. Richtig schlimm sind Mähroboter, die jetzt bedauerlicherweise im Trend liegen. Davon raten wir dringend ab, weil die Vögel dort gar nichts mehr zu fressen finden. Viel wichtiger wäre es, wenigstens ein Stück des Rasens einfach wachsen zu lassen. Denn dann kommen Schmetterlinge, Schwebfliegen und Hummeln von ganz alleine - und nur, wenn Insekten sich wohlfühlen, gefällt es auch Vögeln. Auch von Gabionen raten wir ab und empfehlen blickdichte, heimische Buscharten - vor allem dornige Büsche wie etwa der Weißdorn sind wichtig, weil sie Nistschutz und Nahrung bieten. Und schon im kleinsten Teich oder in einer Schüssel mit Wasser finden Vögel Trinkwasser und eine Badegelegenheit. Wer dann noch einen oder zwei heimische Obstbäume hat, tut für Vögel viel.

Das Gespräch führte

Daniela Hungbaur