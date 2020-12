Zum Thema "Mohrenstraße": Ich bin ein "Weißer". Das bedeutet, dass ich eine helle Hautfarbe habe. Ich fühle mich auch nicht diskriminiert wenn mich jemand Weißer nennt. Das war so, ist so und wird sich auch in 100 Jahren nicht ändern. Ein Mohr ist ein Mensch mit dunkler Hautfarbe. Wo ist denn da eine Diskriminierung? Das ist so, das war so und das wird auch in 100 Jahren nicht anders sein. Ich kann diese sinnlose Diskussion nicht mehr hören. Wir haben in Coburg, in Deutschland und auf der ganzen Welt wirklich schwerwiegendere Probleme - da müssen wir ansetzen: Hunger, Armut, Epidemien, Klima, Kriege usw., da können wir diskutieren und hoffentlich etwas ändern und verbessern! Aber lasst uns Coburgern unsere Mohrenstraße und unseren Coburger Mohren! Wem das nicht passt, der kann gerne umziehen.

Ich hoffe, die Mehrheit meiner Nachfolger im Coburger Stadtrat hat die gleiche Ansicht. Horst Geuter

Coburg