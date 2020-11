Die Haba-Firmenfamilie hat ihre Anteile an der Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB) zurückverkauft. Wie das Unternehmen mitteilt, fuße die Entscheidung hierfür auf der strategischen Positionierung des Familienunternehmens, das Familien und Kinder in den Kernbereichen Familienleben, Spielen und Bildung begleite.

Die GfdB ist ein systemunabhängiger Lösungsanbieter, der sich für die Digitalisierung von Bildungseinrichtungen von öffentlichen und privaten Schulen sowie für die öffentlichen Verwaltungen einsetzt. Der Fokus der Haba-Firmenfamilie liegt hingegen bei der Digitalisierung

im Bildungsbereich und hier verstärkt auf einer umfassenden und spielerischen Medienbildung von Kindern sowie dem Vermitteln wichtiger Zukunftskompetenzen. "Wir werden uns künftig stärker auf unsere Kernausrichtung konzentrieren", erklärt Tim Steffens, Sprecher der Geschäftsführung der Haba-Firmenfamilie. So sei im März 2020 die Haba-Digitalwerkstatt zu 100 Prozent übernommen worden. Diese Einrichtung bringt Kindern unter professioneller Begleitung die digitale Welt näher. "Der Verkauf der GdfB-Anteile setzt diesen von uns eingeschlagenen Kurs konsequent fort", betont Steffens.

Die GdfB wird laut Mitteilung der Haba-Firmenfamilie auch in Zukunft Produkte für ihre Lösungsansätze aus dem Haus Haba beziehen. "Digitale Bildung kann nur in flexiblen und neugedachten Lernumgebungen stattfinden. Dabei setzen wir weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit der Haba-Firmenfamilie", äußert sich Mathias Harms, Geschäftsführer der GfdB. Die beiden Partner werden sich weiterhin über digitale Bildungsthemen intensiv austauschen, wird in der Mitteilung versichert. "Es ist uns allen eine Herzensangelegenheit, das Thema Digitalisierung in der Bildung voranzutreiben und aktiv zu gestalten", betont Steffens. red