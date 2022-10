Der bekannte Theologe und Autor Rainer Haak liest auf Einladung des Kontaktpunktes Bad Kissingen aus seinem neuesten Werk "77 mal Freude". Am Sonntag, 16. Oktober, um 16 Uhr findet seine Lesung im katholischen Gemeindezentrum in Bad Kissingen, Hartmannstraße 2 statt. Haak wird kurze Geschichten und Texte zum Thema vortragen. Er wird auf Wunsch Bücher signieren. Für die musikalische Umrahmung sorgt seine Frau Angelika am Klavier. Rainer Ziegler, der Leiter des Kontaktpunktes, freut sich auf einen anregenden Nachmittag bei Kaffee und Gebäck. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Foto: Claudia Bollenbacher