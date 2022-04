Der Kreisverband der Frauen-Union lädt zur Veranstaltung "Gynäkologische Versorgung im Landkreis Kulmbach und der Region Oberfranken" am Dienstag, 12. April, um 18 Uhr im Restaurant am Golfplatz, Petershof 1 in Thurnau ein. Es werden unter anderem mitdiskutieren: Prof. Ferdinand M. Gerlach (Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen), Martin Degenhardt (Fachreferent Politik der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern), Markus Ipta (Vorsitzender Ärztlicher Kreisverband Kulmbach). Es wird um Anmeldung bis 8. April per E-Mail an kulmbach@csu-bayern.de oder unter Telefon 0 92 21/74 75 6 gebeten. red