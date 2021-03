Für viele Kinder der Region Hammelburg steht zum Schuljahr 2021/2022 der Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums an. Ein Infoabend in der Schule ist coronabedingt derzeit nicht möglich. Dennoch ist es der Schulfamilie wichtig, dass alle interessierten Eltern persönlich mit der Schule in Kontakt treten können. Deshalb lädt das Frobenius-Gymnasium Hammelburg am Mittwoch, 10. März , zu einem virtuellen Infoabend um 18 Uhr ein, an dem die Eltern über das Videotool MS Teams teilnehmen können. Hier wird die Schulleitung sowie der Beratungslehrer zu den für den Übertritt wichtigen Themen informieren. Ausführlich werden auch die Theaterklasse sowie der gebundene Ganztagszug und das zugehörige pädagogische Konzept vorgestellt. Im Anschluss daran stehen die Referenten für Fragen der Eltern zur Verfügung. Auf der Homepage des Gymnasiums findet sich an diesem Tag ab 17 Uhr der Link mit Hinweisen zur Teilnahme. Zeitgleich werden die Tutoren des FGH von 17 bis 18 Uhr in MS Teams virtuelle Räume für die zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler einrichten. Die Links sind ebenfalls auf der Homepage. Dort wird auch ab dem 5. März eine neu eingerichtete Präsentationsseite freigeschaltet, die das Schulleben am FGH abbildet. Auch für die zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler wird es hier liebevoll gestaltete Aktivitäten geben, zumal diese auf ein Besichtigungsprogramm vor Ort coronabedingt verzichten müssen. Einen ersten Einblick gibt es über den Link : Bit.ly/Fgh2021. Die Schulfamilie hofft, nach den Osterferien jeweils für Kleingruppen Schulhausführungen anbieten zu können. red