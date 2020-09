Nachdem der ursprünglich geplante Termin im März wegen Corona abgesagt werden musste, lud jetzt das Bayerische Fernsehen zum "Plogging" nach Forchheim ein.

25 Teilnehmer

Das Fernsehteam begleitete die 25 Teilnehmer beim "Plogging" (eine Wortschöpfung aus "jogging" und dem schwedischen Wort "plocka" für "aufheben") über die Schleuseninsel.

Unter dem Motto "Gutes für sich und die Umwelt tun", also sich bewegen und die Landschaft von Müll befreien, machten sich die Teilnehmer nach einigen Anweisungen zum Ablauf der Dreharbeiten von der Schleuseninsel in Forchheim aus auf den Weg.

Richtung DLRG-Heim

Als Erstes gab Coach Toni Karabulut den Ton zum Aufwärmen an, und forderte für die passenden Kameraeinstellungen einige Wiederholungen von den Teilnehmern.

Der Weg führte entlang der Schleuseninsel in Richtung DLRG-Heim.

Auf dem kurzen Stück kam schon einiges an Abfall zusammen. Die Teilnehmer waren überrascht, was sie fanden, und die Müllsäcke füllten sich recht schnell. Unter anderem wurde ein Porzellan-WC gefunden, das in den Büschen entsorgt worden war.

Nach einem kurzen Zwischenstopp am DLRG-Heim ging es dann weiter am Motoryachtclub Forchheim vorbei. Dabei wurden immer wieder Stopps eingelegt, damit das Filmteam Fitnessübungen drehen konnte.

Der Waldweg führte Richtung Kanalbrücke zur Staustufe, von wo aus es dann zurück zum DLRG-Heim ging. Am Ziel angekommen wurde der ganze Müll gesammelt und Udo Schönfelder versorgte alle mit kostenlosen Getränken vom DLRG.

Als kleines Dankeschön gab es für alle Teilnehmer Gutscheine für eine kostenlose Kellerwaldführung, diese hat Nico Cieslar Leiter der Tourist-Information, zur Verfügung gestellt.

Vier Stunden

Insgesamt hatten die Filmarbeiten vier Stunden gedauert.

Die geplante Ausstrahlung des Beitrags im dritten Fernsehprogramm des Bayerischen Rundfunks ist für den 15. September um 19 Uhr in der Sendung "Gesundheit" geplant. red