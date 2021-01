Egal ob in Coburg oder anderswo: Das neue Jahr beginnt für viele Menschen mit guten Vorsätzen. Doch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen haben auch Einfluss auf die Umsetzung. Vielen fällt es schwerer, ihre Vorhaben in Zeiten von Lockdown und Kontaktbeschränkungen durchzuhalten. Damit der gesunde Start 2021 für die Coburger trotzdem gelingt, bietet die DAK-Gesundheit am morgen, Mittwoch, 27. Januar, eine Telefon-Hotline an. Von 8 bis 20 Uhr bekommen Interessierte individuelle Tipps von den DAK-Ärzten. Das spezielle Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800/ 1111 841 können Kunden aller Krankenkassen nutzen, heißt es in einer Mitteilung. "Am besten sollten gute Vorsätze mit einem ganz konkreten Plan angegangen werden, der die aktuelle Situation berücksichtigt," rät Volker Seifarth von der DAK-Gesundheit in Coburg. red