Gute Qualität direkt aus der Leitung

Kaffee zubereiten, Salat waschen, Nudeln kochen. Nicht nur für diese Dinge ist Trinkwasser aus der Leitung die Grundlage. Umso wichtiger ist es, dass die Qualität des Wassers garantiert ist.

Daher werde die Wasserqualität in Lichtenfels regelmäßig von einem akkreditierten Labor überprüft, sagt Christian Lotz, Rohrnetzmeister der Stadtwerke Lichtenfels. 100 Keime dürfen sich in 100 Milliliter Wasser maximal befinden. Bestimme Keime, wie Escherichia coli, dürfen gar nicht vorhanden sein. "Wäre davon auch nur ein Keim vorhanden, wäre das Wasser nicht mehr als Trinkwasser geeignet." Dann müssten in Absprache mit dem Gesundheitsamt Gegenmaßnahmen - zum Beispiel eine Abkochanordnung - erlassen werden.

Um eine mikrobiologische Belastung zu verhindern, gebe es verschiedene Möglichkeiten der Desinfektion des Wassers - je nach Qualität. Das Wasser für die meisten Lichtenfelser Bürger stammt aus den Schwabthaler Quellen - und ist relativ trüb. Daher bestehe bei einer UV-Bestrahlung - welche die Vermehrung von Keimen verhindert und beispielsweise beim Wasser für Klosterlangheim angewendet wird - die Gefahr, dass sich Keime hinter den Schwebstoffen "verstecken". "Deshalb ist dort eine Ultrafiltration eingebaut, die Stoffe bis zur Größe eines Virus herausfiltert." Man gehe zwar davon aus, dass das zu 100 Prozent seinen Zweck erfülle, "aber Ultrafiltration ist als Mittel zur Desinfektion nicht akzeptiert."

Darum arbeiten die Stadtwerke darüber hinaus noch mit Chlordioxid, um eine Aufkeimung während des Transports zu verhindern. Denn theoretisch könne durch jeden Eingriff in das Wassernetz, zum Beispiel bei einer Baustelle, eine Verunreinigung entstehen. Die Menge an Chlordioxid liege aber weit unter dem maximal zugelassenen Wert.

Tipps für zuhause

Verunreinigungen des Trinkwassers können auch erst in den eigenen vier Wänden entstehen. Daher empfehlen die Stadtwerke folgende Schritte, um das Risiko einer Keimbelastung zu minimieren. 1. Wasser laufen lassen

Wenn das Wasser, beispielsweise während eines Urlaubs, länger in der Leitung steht, sollte der Hahn beim ersten Gebrauch so lange laufen, bis wieder kühleres Wasser kommt. 2. Boiler heiß stellen

Es empfiehlt sich, den Wasserregler am Boiler zur Hygiene richtig heiß zu stellen, wodurch ein Legionellenaufkommen verhindert wird. Um sicherzugehen, sollte die Morgentemperatur an dem Hahn, der am weitesten entfernt ist, mindestens 50 Grad betragen, der Boiler sollte auf 60 Grad eingestellt sein.

3.Warmwasserspeicher warten Um Ablagerungen möglichst gering zu halten, sollten Warmwasserspeicher in regelmäßigen Abständen gewartet werden. 4. Moderne Installationen

Wer auf moderne und zertifizierte Wasserinstallationen zurückgreift, minimiert die Keimbesiedelung.

5. Fehlanschlüsse vermeiden Um zu verhindern, dass Keime ins öffentliche Netz gelangen, sollten Fehlanschlüsse zu Nicht-Trinkwasser, wie zum Beispiel zu Brunnenwasser oder Regenwasserzisternen vermieden werden. cd/jw